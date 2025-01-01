Annem Ankara bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Annem Ankara 7. Bölüm tarihi hakkında detaylar…