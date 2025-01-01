Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman? 1 Ocak Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Annem Ankara, Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dram türündeki yapımın sıkı takipçileri Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 7. bölümü beklenen yapım için 1 Ocak Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Annem Ankara yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
Annem Ankara bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu gibi isimleri buluşturan dizi, son olarak 6. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dram türündeki yapımın yeni bölümü 1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Annem Ankara 7. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
ANNEM ANKARA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
1 Ocak 2025 Kanal D yayın akışına göre Annem Ankara dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, dizi saatinde Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü izleyici karşısına çıkacak.
ANNEM ANKARA BU AKŞAM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Genellikle kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Bu nedenle Annem Ankara dizisinin yeni bölümü de yayınlanmayacak.
Annem Ankara dizisinin 7. bölümünün önümüzdeki hafta yani 8 Ocak Çarşamba günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Doğu Ekspresinde Cinayet
03:00 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Annem Ankara
ANNEM ANKARA 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı BKM imzalı Annem Ankara dizisi, seyirciyi 90’lı yıllara götürüyor.
Üç erkek çocuğuyla birlikte Ankara’da hayat mücadelesi veren bir kadının yaşanmış hayat öyküsünü konu alan Annem Ankara 6. bölüm konusu şöyle;
Bağış’ın mezarlıkta babasının elini tutması evde fırtınalar kopmasına sebep olur. Başar ve Bağış’ın babalarıyla birlikte yaşamak istemesi Zuhal’in büyük oğlu Burak’la olan ilişkisini sıkıntılı bir noktaya getirir.
Hasan’ın eve yerleşmesi sadece Burak’ı değil ev sahibini de rahatsız eder. Üstelik ekmek bayisinde yaşanan olaylarla mahallelinin de rahatsız olduğunu söyleyen ev sahibi Zuhal’den gitmesini ister.
Ancak Zuhal geri adım atmaz. Soydaşlı ailesinin sıkı sıkıya birbirine kenetleneceği anlarda Suphi ise bambaşka bir belanın içine düşer. Hayat, Suphi’nin gönlüne, hiç ummadığı yerden darbe vurur.
Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda ise Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler ve Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Dilek Çelebi, Hakan Akın, Fatma Toptaş, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Beyza Şekerci, Cansu Dağdelen, Ediz Gülsuyu, Mert Tanık, Naz Özgülüş, Egemen Ulaş Önkal, Mehmet Can Akça, Yasin Pehlivan yer alıyor.