Müge Uğurlar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu senaryosunu ise Makbule Kosif, Gülsev Karagöz ve Okan Başar Bahar'ın yazdığı dram türündeki dizinin 10. son bölümü yayınlandı. İlgi çeken senaryosuyla izleyiciye heyecanlı dakikalar yaşatan dizinin tek parça şeklinde izleme linkini sizlerle paylaştık. İşte, Annenin Sırrıdır Çocuk 10. bölüm tek parça izle...

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 10. SON BÖLÜM İZLE!

Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bölüm izleme linkini kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirler.

https://www.tv8.com.tr/annenin-sirridir-cocuk

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sevdiği kadının çocuğunu bulmak için her yolu deneyen ama bir türlü sonuç alamayan Sadun, Defne’nin çektiği acılar karşısında kendini çaresiz hissettiğinden onu bu karamsar ruh halinden biraz olsun çıkarabilmek için Defne’nin iş hayatını hareketlendirmek için devreye girer. Ama Sadun’un en büyük sürprizi bu değildir. Sadun herkesin hayatını kökten değiştirecek büyük bir hamle yapar.