        ANSET soruşturmasında 2 tutuklama | Son dakika haberleri

        ANSET soruşturmasında 2 tutuklama

        Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 22:17 Güncelleme:
        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında 30 Nisan’da operasyon düzenlendi, aralarında eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de yer aldığı 35 şüpheliden 15’i tutuklandı.

        3 İLDE OPERASYON

        ANSET tarafından yapılan ihalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı aralarında para geçişleri tespit edilen 25 şüpheli, 13 Mayıs'ta Antalya merkezli Adana ve Ankara’da gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonuyla gözaltına alındı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Şüphelilerden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 3’ü savcılık sorgularının ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkan 13 şüpheliden Okan A. ve Olan Y. tutuklanırken, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

