Ant-Man oyuncuları kimler? Ant-Man filmi konusu ne? soruları film hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen izleyiciler tarafından araştırılıyor. Son dönemin bilim kurgu ve aksiyon filmleri arasında yer alan Ant-Man'in bilet gişesi 519,3 milyon doları buldu. Ant-Man filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

ANT-MAN OYUNCULARI KİMLER?

Peyton Reed'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu Ant-Man'in oyuncu kadrosunda Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly ve Corey Stoll yer alıyor.

ANT-MAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Biyokimyacı Dr. Hank Pym (Michael Douglas) yaptığı son deneylerde, maddelerin boyutlarını değiştirmeyi keşfeder. Bu keşfi ilk önce üzerinde test eder ve yarattığı araçlarla birlikte böceklerle iletişime geçmeyi başarır. Yarattığı özel kıyafeti giyerek kötü güçlere karşı mücadele etmesi için Scott Lang'i (Paul Rudd) seçer, bu kıyafetin olağanüstü güçlerini kullanarak dünyayı kurtarmaya girişirler.