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Anta Toros, Gülriz Sururi'nin vasiyetini açıkladı

2018'de Gülriz Sururi ile birlikte en uzun çalışan kadın oyuncu olan Anta Toros, "Bana bir vasiyeti olmuştu" diyerek, usta ismin kendisiyle paylaştığı sözleri açıkladı

Anta Toros, Gülriz Sururi'nin vasiyetini açıkladı - Magazin haberleri
Gülriz Sururi'nin vasiyetini açıkladı
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HABERTURK.COM

Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, TRT 2 ekranlarında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar'da konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Programın bu haftaki konuğu, Anta Toros oldu.

"İFADEMDE SERTLİK VAR"

Kariyerinde oynadığı karakterlerin çoğunun kötü karakterler olduğunu söyleyen Toros, "Yanılmıyorsam bir ya da iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. 'Bu rolü kim oynar?' dediklerinde akıllarına geldim belki de ama bütün rollerimi sevdim. İyi olsun, kötü olsun. O kadar severek oynadım ki… Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor" dedi.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Usta tiyatrocu Misak Toros ile uzun yıllar mutlu bir evlilik yaşayan Anta Toros, kaybettiği eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Toros, "Misak çok şeker bir insandı. Hümanist, yardımsever, bildiklerini öğretmeye çalışan ve çok yönlü biriydi. Çok enerjikti... Onun peşinde koşturmaktan topuklarım aşındı diyebilirim. Bana çok yardımcı oldu. Oyunculukla ilgili en başta ondan öğrendim birçok şeyi. Çok iyi bir insandı. Bazen bakıyorum; 'Öyle biri var mı acaba?' diyorum ama hiç rastlayamadım, göremedim. 'Uzaylı mıydı acaba?' diyorum" ifadelerini kullandı.

GÜLRİZ SURURİ'NİN VASİYETİNİ AÇIKLADI

Gülriz Sururi ile birlikte en uzun çalışan kadın oyuncu olan Toros, "Beni hem seviyordu, hem rahat oynuyordu benimle. Ben öne geçmeye çalışmam. Bende öyle bir huy yoktu. Bana bir vasiyeti olmuştu. Fizik olarak da belki biraz andırıyor muydum, bilmiyorum. Bana, 'Filmimi yapacak olurlarsa sen oyna' dedi ama öyle bir şey yapılmadı zaten. O kadar uzun yaşadı ki film yapmaya gerek kalmadan ben yaşlandım. Artık ben yaşlandım ama şimdi onu oynayacak oyuncu daha genç olmalı bence" şeklinde konuştu.

"İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM"

Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Anta Toros, "Çok seviyorum. Genç, orta yaş, yaşlı hiç fark etmiyor. İşimi çok seviyorum. 'Keşke sinemada daha fazla filmde oynasaydım' diyorum. Sinemayı da çok seviyorum. Sinemanın keyfi ayrı, tiyatronun keyfi ayrı" dedi.

"HİÇBİR YAPTIĞIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Dünyaya bir daha gelse yine aynı şeyleri yaşamak istediğini belirten Toros, "Çok mutluyum, bir daha dünyaya gelsem bir daha aynı şeyleri yapabilirim. Hepsinden ayrı zevk aldım. Evliliğimde çok iyi anlaştığım bir eşim vardı, o da büyük bir mutluluktu. Çocuklarımla da çok iyi günler yaşadım. Hayat bana çok kötü şeyler yaşatmadı. Babamın ölümünün dışında... Eşimi biraz erken kaybettim. Yazık yani, o çok kötü oldu ama onun dışında hiçbir yaptığımdan pişman değilim. Çok mutluyum istediklerimi yapabildim, her şeye rağmen..." açıklamasını yaptı.

"GENÇ OYUNCULAR HER ŞEYİ ÖĞRENSİN"

Toros, oyuncu olmak isteyenlere de tavsiyelerde bulundu. Ünlü isim, "Genç oyunculara ne tavsiyen var?' dediklerinde hep, 'Her şeyi öğrensinler' diyorum. Makyajı da öğrensinler, saçı da öğrensinler, kostümü de öğrensinler... Onların oyununa yardımcı olacak unsurlar bunlar. Ben o kadar rahatım ki... Kendim yapıyorum ve çok mutluyum yaptığım için" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

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