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Antakya Medeniyetler Korosu depremde yitirdiği 7 sanatçısının anısını yaşatacak

Farklı din ve mezheplere mensup sanatçıları buluşturarak birlikte yaşama kültürünü dünyaya anlatan Antakya Medeniyetler Korosu, 7 üyelerinin de aralarında bulunduğu binlerce canı yitirdikleri depreme rağmen şehir olarak ayakta oldukları mesajını tüm dünyaya vermeyi hedefliyor

Antakya Medeniyetler Korosu depremde yitirdiği 7 sanatçısının anısını yaşatacak - Deprem haberleri
AA

Kadim kent Hatay'ın tanıtımına katkı sağlamak ve medeniyetler arasında bir köprü oluşturmak amacıyla üç semavi dine mensup kişilerin bir araya gelerek 2007'de kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 sanatçısı Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında hayatını kaybetti.

Alevi, Sünni, Ermeni, Ortodoks, Katolik ve Musevileri buluşturan, kadim kent Hatay'ın kültürel zenginliğini ve hoşgörüsünü tüm dünyaya tanıtan 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye'nin farklı illerine dağıldı.

Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök de İzmir'deki bir otele yerleştirildi. Özfırat ve Gök, Antakya Medeniyetler Korosu'nu yeniden bir araya getirerek, Türkiye'nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı hedefliyor.

Sanatçıların en büyük dileği ise depremde yaşamını yitiren koro arkadaşları Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz'ın anısını müzikleriyle yaşatabilmek.

8 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından geçici süreyle İzmir'e gelme kararı veren koro şefi Yılmaz Özfırat, Kahramanmaraş merkezli ilk depremde evinin yıkıldığını söyledi.

Kanepeyle dolabın arasında sıkıştığını ve enkaz altında 8 saat kurtarılmayı beklediğini dile getiren Özfırat, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Çıktığımda çok ciddi bir yağmur yağıyordu. O yağmurda herkes beni bir yerlere çekmeye çalışıyordu. Yağmurun tenime değdiğini hissetmek istiyordum. Çünkü yaşadığınızı hissediyorsunuz. Fakat dönüp, sağa sola baktığınızda inanılmaz manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Her bina çökmüş, her binanın altından çığlıklar geliyor. Bu defa yaşadığınıza şükredemiyorsunuz. Çünkü o acıları görüyorsunuz... Koşuyorsunuz, birilerine yardım etmeye çalışıyorsunuz... Molozları kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bunu içgüdüsel olarak yapıyorsunuz. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.

Kurtuluşunun da Antakya Medeniyetler Korosu sayesinde olduğunu ve koronun teknik koordinatörü Bedirhan Gök'ün deprem sonrası evinin bulunduğu enkaza geldiğini, arama-kurtarma ekiplerini de bulunduğu enkaza yönlendirdiğini söyledi.

Koronun kadim şehir için yeniden bir araya geleceğini vurgulayan Özfırat, şöyle devam etti:

Biz bugüne kadar dünyada bin 500'den fazla konser verdik. Gittiğimiz her yerde, 'Bakın, Hristiyan da Yahudi de Müslüman da bir arada bir şeyler üretebiliyorlar. Tek bir Allah için bir araya gelebiliyorlar. İster Hristiyan olsun, ister Yahudi olsun, ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz...' Bunu tekrar insanlara göstermeye çalışıyorduk. Kadim bir şehirden yola çıkmıştık ve bu güzelliği gösteriyorduk amla bu deprem vesilesiyle şimdi hem şehir dağıldı hem de biz dağıldık. Türkiye'nin her bir tarafına gönderdik arkadaşlarımızı... Tekrar bu şehri hayata geçireceğiz. Tekrar bu şehri bütün dünyaya göstereceğiz, bu kadim toprakları insanlara tekrar hatırlatacağımız için Medeniyetler Korosu da tekrar faaliyetlerine devam edecek.

VEFAT EDEN KORO ÜYELERİ

Koronun da depremde büyük kayıplar verdiğini dile getiren Özfırat, "Koromuzdan 7 arkadaşımız vefat etti. Onların hepsi içimizde bir ukdedir. Bundan sonraki konserlerimizin hepsini onlara adayacağız. Bu topluluk yıkılmadı, ayakta... 'Bu şehir yıkılmadı, ayakta' diye dünyaya göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özfırat, öncelikle koro üyelerini bir araya getireceklerini, insanların bir araya gelmesiyle şehrin de kendiliğinden bir araya geleceğine inandığını belirterek, şunları söyledi:

Bugüne kadar hep şehir size adını vermiştir. Artık sıra bizde... Biz şehre adımızı vermek zorundayız. 'Bakın, Antakyalılar döndü ve bu şehri tekrar ayağa kaldırıyorlar' diye... Bir süreçtir bu. Birkaç ay geçmesi gerekiyor. Biraz şehrin oturması için. Akabinde döneceğiz. Tekrar çalışmalarımıza başlayacağız. Tekrar konserlerimize gideceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında insanlara depremin herkesi vurabileceğini göstereceğiz.

KORO ŞEFİNİN YANINA KOŞTU

Koronun teknik koordinatörlüğünü üstlenen Bedirhan Gök ise deprem anlarının tam bir felaket olduğunu, büyük bir acı yaşadıklarını dile getirdi.

Evinin yıkılmadığını, çevrede yıkılan binaların altında kalanları kurtarmaya çalıştığını anlatan Gök, sonrasında koro şefi Yılmaz Özfırat'ın yaşadığı binaya koşarak, arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını anlattı.

Gök, kadim kentin yine eski günlerine kavuşması için çalışacaklarını ve birbirlerine destek olacaklarını sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: AA

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