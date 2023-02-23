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Richard Clayderman'dan başsağlığı mesajı

Piyanist ve müzisyen Richard Clayderman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türk halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu

Richard Clayderman'dan başsağlığı mesajı - Deprem haberleri
AA

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre; usta müzisyen Richard Clayderman, yayınladığı video mesajla depremlerden etkilenen insanlara üzüntüsünü dile getirdi.​​​​​​​

Kariyeri boyunca 80 milyondan fazla albüm satan, 70 platin, 270 altın albüme ve 2 binden fazla konsere imza atan Clayderman, İstanbul'da vereceği 5 Mart'taki konserini erteleyerek, 28 Nisan'da sahne alacak.

Londra Royal Filarmoni Orkestrası, Tokyo Senfoni Orkestrası, Pekin Senfoni Orkestrası ve Şangay Filarmoni Orkestrası gibi prestijli orkestralar ile performanslar sergileyen Richard Clayderman, 1980 ve 1990lı yıllarda birçok çocuğun piyano çalması için ilham kaynağı olmuştu.

Fotoğraf: Instagram

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