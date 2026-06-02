Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

DHA'daki habere göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, firari şüpheli C.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DİĞERLERİNDEN BAĞIMSIZ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturmanın diğer soruşturmalardan bağımsız olduğu kaydedildi.

'BÖCEK'İN PARASINI KUAFÖRÜ SAKLAMIŞ' İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların kuaförü Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü., B.Ü.'nün kız arkadaşı, belediyede mimar Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğuna yönelik ihbara ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Aramalarda, incelemek üzere dijital materyallere el konulduğu da belirtildi.