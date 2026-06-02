Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde yeni operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, firari şüpheli C.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Soruşturmanın diğer dosyalardan bağımsız yürütüldüğü ve dijital materyallere el konulduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 11:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Böcek'in kuaförü para sakladı iddiası

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yeni soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüpheliden 3'ü yakalandı.

        YENİ OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre; Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, belediye çalışanı Z.B.Ş., belediyenin sosyal medya şirketi yöneticisi B.Ü., gazeteci C.D. ve Muhittin Böcek'in kuaförü Ö.S. hakkında gözaltı kararı verildi. 4 şüpheliye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, firari şüpheli C.D.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        DİĞERLERİNDEN BAĞIMSIZ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediyeye yönelik yürütülen soruşturmanın diğer soruşturmalardan bağımsız olduğu kaydedildi.

        'BÖCEK'İN PARASINI KUAFÖRÜ SAKLAMIŞ' İDDİASI

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı. Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ait paraların kuaförü Ö.S. tarafından saklandığı, ayrıca Gökhan Böcek tarafından muhtelif kişilere rüşvet verirken çekilen görüntülerin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Sorumlusu B.Ü., B.Ü.'nün kız arkadaşı, belediyede mimar Z.B.Ş. ile gazeteci C.D.'de bulunduğuna yönelik ihbara ilişkin 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Aramalarda, incelemek üzere dijital materyallere el konulduğu da belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Bayramda Yolları Denetlemiyor, Sizleri Koruyoruz"

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı; hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir." dedi

        #Son dakika haberler
        #Antalya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Barınma cüzdanı zorluyor
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Babası kepçe kullanıyordu... 3 yaşında çocuk yürekleri kavurdu!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Otomotiv pazarında sert fren
        Otomotiv pazarında sert fren
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Tekne keyfi
        Tekne keyfi
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"