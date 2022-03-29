Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

Türkiye'nin farklı illerinden 80 kuş gözlemcisinin katıldığı, 3 günlük Manavgat Kuş Gözlem Kampı'nda, toplam 120 kuş türü gözlemlendi. Bu türler arasında ender görülebilen dağ cılıbıtı, poyraz kuşu, tarakdiş, kır baykuşu ve büyük cılıbıt da yer aldı

DHA
  • 01
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    Türkiye'nin birçok kuş gözlemcisi, 25-27 Mart'ta Antalya'da buluştu.

     
  • 02
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    DHA'nın haberine göre Geçen yıl büyük orman yangınının da yaşandığı Manavgat ilçesi Denizkent mevkisinde, 80 kuş gözlemcisinin bir araya geldiği Antalya Kuş Gözlem Kampı'na; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale dahil Türkiye'nin birçok ilinden gelen doğa meraklıları, 3 gün boyunca kuş gözlemi gerçekleştirdi.

     
  • 03
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    Kamp düzenleyicilerinden Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi Gökçe Coşkun, Antalya'nın özellikle ilkbahar döneminde kuş göçünün yoğun yaşandığı yer olması ve birçok habitatı barındırması nedeniyle ilgi çektiğini söyledi.

     
  • 04
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    Denizkent, Manavgat Nehir Ağzı, Ulualan gibi bölgelerdeki sulak alanlar, ormanlar ve sahil kesiminde kuşların gözlemlendiğini anlatan Coşkun, "Denizkent'te 55, Manavgat Nehir Ağzı'nda ise 95 kuş türü gözlemleme şansı elde edildi. 2 bölgede de görülen aynı türler haricinde ise toplam 120 kuş türü gözlemlendi" dedi.

     
  • 05
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    ENDER TÜRLERİ DE GÖRDÜLER

    Kuş gözlemcilerini en fazla heyecanlandıran türlerin ise poyraz kuşu, tarakdiş, büyük cılıbıt, kır baykuşu ve dağ cılıbıtı olduğunu belirten Coşkun, "Çok ender, nadir görülebilen türler olması nedeniyle ve özellikle dağ cılıbıtı tüm katılımcıların büyük ilgisini çekti. Poyraz kuşu en son 2021'de, dağ cılıbıtı 2020'de görülmüştü" diye konuştu.

     
  • 06
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    KAMP DEVAM EDECEK

    Kampta hem kuş gözlemi yapıldığını hem birliktelik oluştuğunu anlatan Coşkun, "Kuş gözlemine yeni başlayanlar için güzel deneyim elde ettiler. Sohbet ve bilgi alışverişi içinde güzel birliktelik oldu. Türkiye'nin en fazla kuş türünü kaydı almış Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir kampa katıldı.

     
  • 07
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    Deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar ve birlikte kuş gözlem arazisine çıktılar. Antalya Kuş Gözlem Topluluğu olarak etkinlikten tüm katılımcıların mutlu ayrılması bizi sevindirdi. Gelecek senelerde de Antalya Kuş Gözlem Kampı'nı devam ettirmeyi düşünüyoruz" dedi.

     
  • 08
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

    YARALI SAZ DELİCESİNE TEDAVİ

    Öte yandan kampta kuş gözlemcileri tarafından yaralı saz delicesi bulundu. Aynı zamanda veteriner hekim olan Gökçe Coşkun, kuşa ilk müdahaleyi yaptıklarını ve beslenmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiğini dile getirdi. 

     
  • 09
    Antalya'da 3 günde 120 tür kuş gözlemlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.