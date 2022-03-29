ENDER TÜRLERİ DE GÖRDÜLER

Kuş gözlemcilerini en fazla heyecanlandıran türlerin ise poyraz kuşu, tarakdiş, büyük cılıbıt, kır baykuşu ve dağ cılıbıtı olduğunu belirten Coşkun, "Çok ender, nadir görülebilen türler olması nedeniyle ve özellikle dağ cılıbıtı tüm katılımcıların büyük ilgisini çekti. Poyraz kuşu en son 2021'de, dağ cılıbıtı 2020'de görülmüştü" diye konuştu.