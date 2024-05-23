Antalya'da çocuklara şiddet uygulanan kreş kapatıldı

Finike'deki bir kreşte çocuklara şiddet uyguladığı ortaya çıkan müdür Özlem Ünal geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kreşin müdürünün tutuklanması üzerine harekete geçti.

İl Müdürlüğü, Antalya Valiliğine gönderdiği yazıda, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyiş esaslarına göre, "kurucu veya kuruluş müdürünün kuruluşta hizmet verilen kişilere yönelik tehdit, baskı veya özgürlüğünü keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerinin tespit edilmesi halinde kuruluşun doğrudan kapatılacağı" bildiriminde bulunuldu.

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Talep üzerine konuyu inceleyen Valilik, kreşin kapatılmasına karar verdi.