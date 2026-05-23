Antalya'da çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 genç ölü
Antalya Kumluca'da belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 03:30 Güncelleme:
Kumluca ilçesi Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine ait çöp kamyonu ile Hasan Aşkın'ın (18) kullandığı motosiklet, kavşakta çarpıştı.
MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Aşkın ve Sarpdağ'ın yakınları üzüntü yaşadı.
Çöp kamyonu sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ