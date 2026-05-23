Antalya'da çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 genç ölü

Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri: Hatay'da sel can aldı, Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set, mutlkak butlan açıklamalarına kesin ihraç istemi

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. HATAY'DA SEL: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Türkiye yağışlı havanın etkisinde. Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme nedeniyle otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kaybetti. Antakya'da toprak kayması sonucu çöken evin enkazından 1 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, 3 kişi yaralı kurtarıldı. METEOROLOJİ'DEN 15 KENT İÇİN "SARI" ALARM Meteoroloji Genel Müdürlüğü de yağış uyarılarına devam ediyor. Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu'da 15 kent için "sarı" alarm verilerek sel, su baskını ve taşkın uyarısında bulunuldu. YEŞİLIRMAK'A DEV KAYALARLA 9 KİLOMETRELİK SETTokat'ta, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve bölgenin yağış almasının ardından kente giden AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, 4 binin üzerinde hanenin tahliye edilidiğini açıkladı. Öte yandan Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.MUTLKAK BUTLAN AÇIKLAMALARINA KESİN İHRAÇ İSTEMİSiyasete bakalım... CHP'de dün eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videonun yankıları sürüyor. CHP Sözcüsü Emre, Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in mutlak butlan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edileceğini açıkladı. İBB DAVASINDA 9 SANIK TAHLİYE EDİLDİİBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılanması sürüyor. Davanın 41'inci duruşmasında Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, Iraz Bayrak, Orhan Gazi Erdoğan, Gökhan Köseoğlu, Mustafa Keleş, Engin Ulusoy ve Hakan Aplak hakkında tahliye kararı verdi."YENİ İTTİFAKLAR KURULUYOR AMA YENİ BİR DÜZEN KURULAMIYOR"TSK'nın en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026 İzmir Seferihisar'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün tatbikatta açıklamalarda bulundu. "Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Dünyada yeni dengeler yeni ittifaklar kuruluyor ama yeni bir düzen kurulamıyor. Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur" dedi.TÜRKİYE'NİN DİJİTAL İHBAR PLATFORMU HAYAT 112 ACİLHayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması lansman programıyla tanıtıldı. Burada konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Uygulama ile artık ihbarlar tek bir çatı altında dijital ortamda toplanacak. Vatandaşlarımız sesli ve görüntülü 10 saniyelik videolar ile ihbarda bulunabilecek." dedi.ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGAÜnlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltılar bu sabah geldi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı olan Mabel Matiz, Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Niran Ünsal, Volkan Bahçekapılı ve Onur Tuna gibi 25 isimden 18'i gözaltına alındı.TFF YABANCI KURALINI RESMEN AÇIKLADITürkiye Futbol Federasyonu, önümüzdeki sezon 10+4 şeklinde uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Buna göre +4 kontenjanı için daha önceden açıklanan 01.01.2004 tarihinden sonraki tarihte doğmuş olması şartı; 01.01.2003 olarak değiştirildi.