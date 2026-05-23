        Antalya'da çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 genç ölü

        Antalya'da çöp kamyonu ile motosiklet çarpıştı: 2 genç ölü

        Antalya Kumluca'da belediyeye ait çöp kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 03:30 Güncelleme:
        Antalya'da feci kaza! 2 genç öldü
        Kumluca ilçesi Gödene Caddesi Mezbahane Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Kumluca Belediyesine ait çöp kamyonu ile Hasan Aşkın'ın (18) kullandığı motosiklet, kavşakta çarpıştı.

        MOTOSİKLETTEKİ 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada motosiklet sürücüsü Aşkın ile arkasında yolcu olarak bulunan Bekir Sarpdağ (17) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aşkın ve Sarpdağ'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerinin ardından cenazeler, Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Aşkın ve Sarpdağ'ın yakınları üzüntü yaşadı.

        Çöp kamyonu sürücüsünün polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri: Hatay'da sel can aldı, Yeşilırmak'a dev kayalarla 9 kilometrelik set, mutlkak butlan açıklamalarına kesin ihraç istemi

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. HATAY'DA SEL: 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Türkiye yağışlı havanın etkisinde. Hatay'da etkili olan sağanak felakete yol açtı. Defne-Samandağ çevre yolunda meydana gelen çökme nedeniyle otomobili dere yatağına düşen sürücü hayatını kayb...
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
