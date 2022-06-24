Antalya'da denize giren Alman turist kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da denize giren Alman turist kurtarılamadı
ABONE OL

Denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turist kurtarılamadı

Antalya'da serinlemek için denize giren Alman uyruklu turist denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Turistin çırpındığını gören vatandaşlar yardıma koştu. Denizden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen 54 yaşındaki Alman turist, hastanede hayatını kaybetti

Antalya'da denize giren Alman turist kurtarılamadı
Antalya'da denize giren Alman turist kurtarılamadı
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turist hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Damlataş plajında meydana geldi. Tatil için kente gelen Alman uyruklu Thomas Carl Müller (54), serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Müller'in çırpınışını gören çevredekiler yardıma koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan Alman turist, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alman turist hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Turiste müdahalede bulunan vatandaşlardan Fırat Erbeyli, "Cankurtaranın koştuğunu görünce bende oraya doğru yöneldim. Adamın kumsalda yarı baygın yattığını gördüm. Direkt müdahalede bulunduk. 5 dakika kadar kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulans geldi. Yüzü solmuştu. Yabancıydı, 55 yaşlarındaydı" dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

MAGANDALIK! Son dakika haberi: Eskişehir'in en işlek caddesinde yol kesip kadın sürücüyü vurdu
GÜNDEM Trafikte kadın sürücüye silahlı saldırı!
Maymun Çiçeği hangi ülkelerde görüldü, Türkiye’de görüldü mü? Maymun Çiçeği virüsü belirtileri neler, bulaşıcı mı? Maymun çiçeği tedavisi ne?
GÜNDEM Maymun Çiçeği virüsü Türkiye'nin etrafını sardı!
Son dakika: Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanıyor
GÜNDEM Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İtalya'da gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı çalışanlarına acı veda! - En Son Haberler
GÜNDEM Helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı ...
DGS sınav tarihi 2022! DGS giriş belgeleri erişime açıldı: DGS ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM AİS ile DGS giriş belgesi sorgulama ekranı
GÜNDEM DGS giriş belgesi sorgulama ekranı!
Son dakika: Muş'ta 92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü
GÜNDEM 92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü
Son dakika: Eren Bülbül'ün o paylaşımı 5 yıl sonra yeniden gündem oldu!
GÜNDEM Eren Bülbül'ün o paylaşımı yeniden gündem oldu
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi!
Kocaeli'de hortum paniği! Görenler şoke oldu - Güncel son haberler
GÜNDEM Kocaeli'de hortum paniği! Görenler şoke oldu
Sahte çağrı merkezi kurarak 20 milyonluk dolandırıcılık
GÜNDEM Sahte çağrı merkezi operasyonu! 20 milyon lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.