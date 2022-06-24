Antalya'da denize giren Alman turist kurtarılamadı 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Alman turist hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Damlataş plajında meydana geldi. Tatil için kente gelen Alman uyruklu Thomas Carl Müller (54), serinlemek için denize girdi. Bir süre yüzen Müller'in çırpınışını gören çevredekiler yardıma koştu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan ve ilk müdahalesi çevrede bulunanlar tarafından yapılan Alman turist, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Alman turist hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Turiste müdahalede bulunan vatandaşlardan Fırat Erbeyli, "Cankurtaranın koştuğunu görünce bende oraya doğru yöneldim. Adamın kumsalda yarı baygın yattığını gördüm. Direkt müdahalede bulunduk. 5 dakika kadar kalp masajı yapıldı. Daha sonra ambulans geldi. Yüzü solmuştu. Yabancıydı, 55 yaşlarındaydı" dedi.