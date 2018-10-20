Arkadaşları sakinleştirdi

Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 01.30 sırasında Sakıp Sabancı Bulvarı Antalyaspor Alt Geçidi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Konyaaltı ilçesine doğru giden Adem A., kullandığı otomobil önünde seyir halinde bulunan Melih K. yönetimindeki otomobili alt geçitte sollamak istedi. Sola doğru manevra yapan Adem A., önündeki araca sol orta bölümden çarptı.

İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem A.,’nın aracı hızla demir bariyerlere çarptı. Sol ön tekeri yerinden fırlayan araç, savrularak durdu. İki hava yastığının açıldığı kazada aracın ön tarafı hurdaya döndü. Kazada Adem A., ağır yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan biri kadın iki kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Araçtan çıkarılan Adem A., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Adem A.’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulan geç kızı ise arkadaşı sakinleştirdi. Araç olay yerinden çekiciyle çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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