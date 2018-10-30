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Son dakika: Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Antalya’nın Manavgat ilçesinde düşen Cessna 150 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden pilot ve yardımcısının isimleri belli oldu. Ayrıca, bugün düşen uçağın geçtiğimiz Temmuz ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde selamlama sortisi yaparken, haber çekimine giden gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarpan uçak olduğu belirtildi.

30.10.2018 - 17:16 | Güncelleme: DHA

Edinilen bilgiye göre, İzmir’de bulunan özel bir firmaya ait Cessna 150 tipi eğitim uçağı dün Antalya’nın Manavgat ilçesinde yapılan eğitim pistine iniş yaptı. Bugün ise Manavgat’ta ilk uçuşunu gerçekleştirmek için havalanan pilot Serkan Dilci kullandığı uçak yaklaşık 5 dakika sonra saat 15.30 sıralarında Ulualan Kum mevkiinde düştü. Kumanda arızası nedeniyle Manavgat merkeze 3-4 kilometre mesafede bulunan boş tarım arazisine düşen uçakta pilot Dilci ile yardımcı pilot Deniz Adalı hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit ve diğer yetkililer incelemelerde bulunuyor.
Öte yandan, bugün düşen uçağın geçtiğimiz temmuz ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde selamlama sortisi yaparken, haber çekimine giden gazetecilerin bulunduğu aracın tavanına çarpan uçak olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKALMA 

Antalya valiliğinden yapılan açıklamada ise “15.30 sıralarında Manavgat Ulualan mevkiinde Uçak Yıldız Air adlı sivil havacılık firmasına ait Cessna tipi TC-kim adlı 14.53 sıralarında 1 saatlik kalkış izni olan eğitim uçağının düşmesi sonucu (2) mürettebat vefat etmiştir. Vefat edenler eğitim uçağını pilotu Serkan Dilci ve yanında bulunan Deniz Adalı’dır. Olay mahallinde gerekli emniyet tedbirleri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınmıştır” denildi.

 

 


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YORUMLAR 5
  • Misafir 12 dakika önce
    bu ucagın dususunde asfaltta otomobildekilerin konusmaları enteresan ve uçagın gelisini gormelerine ragmen ucaga inis icin kenara kacmıyorlar, yer acmıyorlar ve eglenceli bir tavır icinde bu kişiler, anlamadım, bu olay arastırılmalı
  • Misafir 47 dakika önce
    algın ararken düştü herzaman alçak uçuş yapıyorlar radar için
  • Misafir 12 dakika önce
    Algin aramak nedir.
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