Antalya'da kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür aranan kayıp zabıta memurunun cansız bedeni ırmakta bulundu.

HAREKETSİZ BİR KİŞİ FARK EDİLDİ

İHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 14 Nisan gecesi kaybolan Ali Savaş (35) için yürütülen arama çalışmalarının 10'uncu gününde, bölgedeki tekne çalışanları ırmak üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edip ekiplere haber verdi.

EKİPLER BEDENİ TEKNEYE ÇIKARDI

Belirtilen bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılan cansız bedeni tekneye alarak sahile çıkardı.

KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ

Kardeşi, cansız bedeninin Ali Savaş'a ait olduğunu teşhis etti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine gelen Savaş'ın mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü.

"KÖPRÜ ALTINDAN AKINTIYLA İLERLİYORDU"

Tekne işletmecisi Mustafa Çalkı, "Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca cansız beden olduğunu fark edip, güvenlik güçlerine haber verdik. Kaybolan zabıta memuru olduğu söyleniyor" dedi.

Savaş'ın cenazesinin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.