        Antalya'da kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Antalya'da kayıp zabıta memuru ırmakta ölü bulundu

        Antalya'da 10 gündür aranan zabıta memuru Ali Savaş'ın cansız bedeni ırmakta bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, akıntıdaki bedeni sudan çıkarırken, kimliği kardeşi tarafından teşhis edildi. Savaş'ın cenazesinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 14:56
        Kayıp zabıta ırmakta ölü bulundu
        Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür aranan kayıp zabıta memurunun cansız bedeni ırmakta bulundu.

        HAREKETSİZ BİR KİŞİ FARK EDİLDİ

        İHA'daki habere göre olay; Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. 14 Nisan gecesi kaybolan Ali Savaş (35) için yürütülen arama çalışmalarının 10'uncu gününde, bölgedeki tekne çalışanları ırmak üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edip ekiplere haber verdi.

        EKİPLER BEDENİ TEKNEYE ÇIKARDI

        Belirtilen bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılan cansız bedeni tekneye alarak sahile çıkardı.

        KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ

        Kardeşi, cansız bedeninin Ali Savaş'a ait olduğunu teşhis etti.

        ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

        Olay yerine gelen Savaş'ın mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü.

        "KÖPRÜ ALTINDAN AKINTIYLA İLERLİYORDU"

        Tekne işletmecisi Mustafa Çalkı, "Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca cansız beden olduğunu fark edip, güvenlik güçlerine haber verdik. Kaybolan zabıta memuru olduğu söyleniyor" dedi.

        Savaş'ın cenazesinin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.

