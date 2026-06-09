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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da korkutan ev yangını | Son dakika haberleri

        Antalya'da ev yangını

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evin üst katı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Antalya'da korkutan ev yangını

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi 571 sokaktaki iki katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre kiracı H.I.'nın benzin almak için evden ayrılmasının ardından elektrik panosunda yangın çıktı.

        Evden yükselen dumanı fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, müstakil evin üst katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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