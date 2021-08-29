NEM ÇOK! Son dakika: Antalya'da nem yüzde 90'a ulaştı, vatandaşlar denize akın etti

Nem yüzde 90, plajlar yüzde 100! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya’da hava sıcaklığı bugün 33 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 88, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkmasını fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Kilometrelerce uzanan sahil şeridi hafta sonu olması nedeniyle neredeyse tıka basa doldu. Sahile gelen vatandaşlar Akdeniz’in serin suyuna girerek serinledi. Bazı vatandaşlar ise sıcak hava dolayısı ile şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da tekneden paraşütle uçarak şehri izledi.

Almanya’dan Antalya’ya tatile gelen Burak Zengin, “2 haftalık geldim. Sürekli buraya geliyorum. Dünyanın birçok yerine gittim, en güzel yer burasıdır. Deniz ve hava mükemmel, herkese tavsiye ederim. Herkes buraya gelsin” dedi.