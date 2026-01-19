Habertürk
Habertürk
        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:51 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:22
        Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Sarıabalı Mahallesi'nde Deligözler mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

        Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle jandarma ekipleri bölgedeki bazı evleri tedbiren boşalttı.

        Fotoğraf: AA

