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İHA

Antalya’da sahibinin elinden kaçan kurbanlık kuzulardan bir tanesi plajı diğeri de trafiği birbirine kattı. Kuzularla vatandaşlar arasında yaşanan kovalamaca cep telefonu kamerasına yansıdı.



Antalya’da vatandaşların Kurban Bayramı heyecanı kılınan bayram namazının ardından başladı. Birçok vatandaş kurbanının kesim yerlerinde görevli kişilere kestirerek evine götürdü. Bazı vatandaşlar ise kesmek için evine götürmek istedi.





Bu sırada turizm bölgesi Lara’da sahibinin elinden kaçan bir kurbanlık kuzu vatandaşların yoğunluk oluşturduğu plajı adeta birbirine kattı. Kuzunun peşinden 4 kişinin koştuğu görüldü. Bir başka yerde ise karayoluna çıkan kurbanlık kuzu trafikte ters yönden hızla koşarak sürücülerin karşısına çıktığı görüldü. Yaşanan renkli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir