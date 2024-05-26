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        Haberler Gündem Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si ağır 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 01:32 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:32
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        Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
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        Karşıyaka Mahallesi Camikırığı Caddesi'nde seyreden S.A'nın kullandığı otomobil, önce aynı istikamete giden sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız motosikletle çarpıştı.

        Daha sonra yine sürücüsünün kimlik bilgilerine ulaşılamayan başka bir motosikletle çarpışan otomobil, park halindeki kamyonete çarparak durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kazazedenin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü ve 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        Yaralılardan motosiklette oldukları belirlenen 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince kazada hayatını kaybeden ve yaralananların kimlik tespit çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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