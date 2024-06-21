Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu

Ekipler, kol, bacak ve baş kısmı bulunmayan kimliği ve cinsiyeti belirsiz cansız beden sedyeyle bota alıp Yat Limanı'na getirdi.

Sadece gövde kısmı bulunan ve yaklaşık 4 aydır denizde olduğu üzerinde durulan cansız beden, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.