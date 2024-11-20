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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Antalya'da yeni kavşakların ihale süreci tamamlandı - İş-Yaşam Haberleri

        Antalya'da yeni kavşakların ihale süreci tamamlandı

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'nın şehir içi trafiğine çözüm getirecek kavşak projelerinin yakında başlayacağını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca Çevre Yolu'nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenlenmesi ile Antalya'nın trafik yükünün büyük ölçüde hafifleyeceğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:03
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        Antalya'da yeni kavşakların ihale süreci tamamlandı
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya’nın trafiğini rahatlatacak önemli kavşak projelerinin ihale sürecinin tamamlandığını duyurdu. 19 Kasım tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında, Kepezüstü, Duraliler, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımı, Kumluca Çevre Yolu’nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında yer alan 4 kavşağın düzenleneceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, projeleri süratle hayata geçireceklerini bildirdi.

        Projeler tamamlandığında Antalya’nın özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu büyük ölçüde hafifleteceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Antalya’nın trafiğini rahatlatmak için kapsamlı bir planlama yaptık. Kepezüstü, Duraliler, Kepez, Uncalı ve Sanayi kavşaklarının yapımını hızla başlatarak şehir içindeki trafik yükünü önemli ölçüde azaltacağız. 1,2 kilometrelik Kumluca Çevre Yolu’nun bölünmüş yol standartlarına getirilmesi ve Antalya-Manavgat arasında düzenlenecek 4 kavşakla hem güvenli hem de kesintisiz bir ulaşım akışı sağlayacağız. İhale sürecini başarıyla tamamladığımız bu projeleri süratle hayata geçirerek Antalya’nın ulaşım altyapısını modernize ederken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

        STRATEJİK YATIRIMLAR

        Turizm başkenti Antalya’da trafik sorunlarına kalıcı çözüm üreten bu yatırımlar ile bölgenin ekonomik ve turistik değerini artıracaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Bu projeler sadece ulaşım açısından değil, Antalya’nın genel yaşam kalitesini artırmak açısından da kritik öneme sahip. Şehrimizin her alanda gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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