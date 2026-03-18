        Antalya'daki esnaf cinayetinde zanlı yakalandı

        Antalya'daki esnaf cinayetinde zanlı yakalandı

        Antalya'da iki esnaf arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin aranan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 02:08 Güncelleme:
        Antalya'daki esnaf cinayetinde zanlı yakalandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde rutin devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri birini durdurmak istedi.

        AA'nın haberine göre; polisin 'dur' ihtarına uymayan kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

        Yapılan incelemede, yakalanan kişinin, 16 Mart'ta Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde bir işletmede çıkan, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı M.O. (41) olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        OLAY

        Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında 16 Mart sabahında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açmıştı. Kavgada göğsünden vurulan 22 yaşındaki Mustafa Deveci hayatını kaybetmiş, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

