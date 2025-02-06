Antalya'da 177 kilo siyanür ele geçirildi!
Antalya'da, polisin bir işyerinde yaptığı aramada, 177 kilogram siyanür maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından il genelinde "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçunu işleyen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda gayrimenkul danışmanlık bürosu olarak faaliyet gösteren bir işyerinde yapılan aramada, 4 varil içinde toplam 177 kilogram Sodyum Siyanür maddesi ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
İHA'da yer alan habere göre olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, "Tehlikeli Maddelerin İzinsiz Olarak Bulundurulması veya El Değiştirmesi" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.