Antalya'da yürek yakan kaza, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana geldi. G.Y. idaresindeki otomobil, arkadaşlarıyla yolda oynarken topun peşinden koşan Adnan Demir'e (7) çarptı.

DHA'daki habere göre otomobilin üzerinden geçtiği Demir, yaralandı. Kendisine çarpan sürücünün araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Demir, ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

Kazayı gören bir kişinin koşarak yanına geldiği çocuğu kucağına aldığı anlar da kamerada yer aldı. Adnan Demir'in annesi olduğu öğrenilen kadının ise kendi aracına bindiği sırada kazayı fark edip, koşarak çocuğunun yanına geldiği, çarpan araca vurduktan sonra aynı araca bindiği ve otomobilin olay yerinden ayrıldığı görüntüye yansıdı.