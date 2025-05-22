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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun | Son dakika haberleri

        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, topun peşinden koşarken otomobilin çarptığı 7 yaşındaki Adnan Demir, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın görüntüsü yürekleri kavurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 15:35 Güncelleme: 22.05.2025 - 15:35
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        Topun peşine koşuyordu... 7 yaşındaydı... Öldüren oyun!
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        Antalya'da yürek yakan kaza, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde 14 Mayıs'ta meydana geldi. G.Y. idaresindeki otomobil, arkadaşlarıyla yolda oynarken topun peşinden koşan Adnan Demir'e (7) çarptı.

        OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ

        DHA'daki habere göre otomobilin üzerinden geçtiği Demir, yaralandı. Kendisine çarpan sürücünün araçla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Demir, ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        8 GÜN HAYATA TUTUNABİLDİ

        Olaydan sonra gözaltına alınan otomobilin sürücüsü G.Y., serbest bırakıldı. 8 gündür hastanede tedavisi süren Adnan Demir, bugün yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Adnan Demir'in cenazesinin, Deniztepesi Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERADA

        Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan kazada, arkadaşlarıyla yol üzerinde oynadığı sırada topun peşinden koşan Adnan Demir'e otomobiliyle seyir halindeki sürücünün çarpıp üzerinden geçtiği görüldü.

        YÜREK YAKAN GÖRÜNTÜLER

        Kazayı gören bir kişinin koşarak yanına geldiği çocuğu kucağına aldığı anlar da kamerada yer aldı. Adnan Demir'in annesi olduğu öğrenilen kadının ise kendi aracına bindiği sırada kazayı fark edip, koşarak çocuğunun yanına geldiği, çarpan araca vurduktan sonra aynı araca bindiği ve otomobilin olay yerinden ayrıldığı görüntüye yansıdı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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