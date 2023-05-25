Bornova Hitab Spor Başkanı Beşyıldız: Biz değil, rakip saldırdı



ANTALYA,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'nci Lig B Grup'ta Bornova Hitab Spor'un 3-0 kazandığı maçın bitiş düdüğü sonrası sevinç için sahaya giren onlarca taraftar ile Konyaaltı Gençlikspor futbolcularına arasında arbede yaşanmış, Konyaaltı Gençlikspor futbolcuları maç sonrasında darp raporu alıp, taraftarlardan şikayetçi olmuştu. Bornova Hitab Spor Başkanı Hakan Beşyıldız da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından tebrik edilmeyi beklerken, kendisine hakaret edildiğini belirten Bornova Hitab Spor Başkanı Hakan Beşyıldız, "Çıkan haberler karşısında şaşkınız. Maç bitiminde kızlarımız ve taraftarlarımız büyük sevinç yaşadı. Bu gayet normal, namağlup şampiyon olmuş bir takımız. Rakibimizin bizleri tebrik etmesini beklerken şahsıma hakaretler edildi ve ilk saldırıyı kendileri gerçekleştirdi. Ortalık bir anda karıştı. Biz aynı tabloyu konuk olduğumuz Antalya'da da yaşadık. Futbolun çirkinleştirilmemesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Maalesef, çamur at izi kalsın bilinciyle hareket eden bir rakibimiz var" ifadelerini kullandı.

"ART NİYETLİ RAKİBİMİZİN ŞAMPİYONLUĞUMUZA BU ŞEKİLDE GÖLGE DÜŞÜRMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Sezon başından beri mücadele ettikleri ligde ne içeride ne deplasmanlarda hiçbir sorun yaşamadıklarını söyleyen Beşyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzgünüz. Art niyetli rakibimizin şampiyonluğumuza bu şekilde gölge düşürmesini asla kabul etmiyoruz. Yavuz hırsız, ev sahibini bastırırmış. Antalya'da da kendi evimizde de saldıran, küfür eden, taşkınlık çıkaran maalesef Konyaaltı Gençlikspor camiasıdır. Bize atılan iftiraları, yalan haberleri asla kabul etmiyoruz. Biz köklü bir camiayız. Elimizde darp raporlarımız var. Yaralanan taraftarlarımız, oyuncularımız var. Ancak atladıkları bir durum söz konusu. Biz maçlarımızı sezon başından beri canlı yayınlatıyoruz. O görüntülerin hepsi elimizde mevcut. Hakkımızı hukuk yoluyla arayacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaşanan olaylardan görüntüler

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DHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA

2023-05-25 17:14:33



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