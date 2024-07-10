Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Naldo'dan oğlu ve kayınpederinin ölümünden 10 yıl hapis alan alkollü sürücüye: Tanrı sana değişebilmen için şans verdi

        ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın 10 yıl hapis cezası aldığı karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Naldo'dan oğlu ve kayınpederinin ölümünden 10 yıl hapis alan alkollü sürücüye: Tanrı sana değişebilmen için şans verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYASPOR'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın 10 yıl hapis cezası aldığı karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Pereira, "Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. Ve öyle oldu, umarım bu 10 yıl sana değil, o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansı yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum" dedi.

        Antalya'da geçen yıl 7 Eylül'de Ferhat Karakaş'ın kullandığı 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira'nın kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereira'nın oğlu Davi Pereira ağır, Walter Tilatti'nin eşi Alexandra Nardy ile C.E. hafif yaralandı. Yoğun bakımda tedavi gören Davi Pereira kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ferhat Karakaş hakkında 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Karakaş, 'Bilinçli taksirle birden fazla ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan indirimsiz 10 yıl hapse çarptırıldı.

        'KAYBETTİKLERİMİZİN GERİ GELME ŞANSI YOK'

        Karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Naldo Pereira, şu ifadeleri kullandı:

        “İki canın bedeli kaç yıldır? Bu acının bedeli kaç yıldır? 10 mu, 20 mi, 30 yıl mı? Hepsi az görünüyor ama kaybettiklerimizin geri gelme şansı yok. Bu trajedinin sebebi olan kişi bugün 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu dünyadaki adalet bir şekilde yerine getirildi. O sabah her şey çok farklı olabilirdi ama sorumsuzluk vardı. Suçlu alkol almış ve geceyi alkol alarak geçirdikten sonra aracın direksiyonuna geçmeye karar vermiş. Birinin hayatına son verebileceğini bilerek. Ve öyle oldu, umarım bu 10 yıl sana değil, o gün seninle olan arkadaşlarına ve alkollü araç kullanan herkese bir ders olur. Tanrı sana değişebilmen, daha iyi biri olman, aynı hataları tekrarlamaman için şans verdi. Oğlum Davi ve kayınpederimin ise böyle bir şansı yok. Senin o sabah yaptığın tercih nedeniyle bizim hayatımız asla aynı olmayacak. İnsanlar eğer araç kullanacaklarsa alkol almamalarını diliyorum. Bu bölümü burada sonlandırıyoruz. Her zaman bizimle olduğu, bize hayatla yüzleşirken dayanma gücü verdiği için Tanrı'ya minnettarız. Geçirdiğimiz bu zor zamanlarımızda yanımızda olan ve bizler için dua eden herkese teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye sularında ilk kez görüldü: Sahte yemli oltaya takıldı
        Barış için arabuluculuk yaparken silahlı saldırıya uğradılar!
        Barış için arabuluculuk yaparken silahlı saldırıya uğradılar!
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Tehlikeli boyutlara ulaştı" diyerek uyardı: Temmuz ve ağustos aylarına dikkat!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        'Bozkurt' işaretinden sonra heykeline ilgi
        'Bozkurt' işaretinden sonra heykeline ilgi
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Yakup 23 yaşındaydı... Öldüren deneme!
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Deprem için dış finansman 3,8 milyar dolara ulaştı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        Bir pozisyon dört aday!
        Bir pozisyon dört aday!
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri
        Navalny'nin eşi hakkında tutuklama emri

        Benzer Haberler

        Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'dan açıklama:
        Trafik kazasında oğlu ve kayınpederini kaybeden Naldo'dan açıklama:
        Emniyet kemeri takılı olmayan cankurtaran, kazada camdan fırlayıp hayatını...
        Emniyet kemeri takılı olmayan cankurtaran, kazada camdan fırlayıp hayatını...
        (ÖZEL) Cimnastikte rota Paris, hedef olimpiyat finali
        (ÖZEL) Cimnastikte rota Paris, hedef olimpiyat finali
        Türkiye'de ilk kez görülen kral balığı, sahte yemli oltaya takıldı
        Türkiye'de ilk kez görülen kral balığı, sahte yemli oltaya takıldı
        Antalya'da 'asgari ücret' için ışıklar açılıp, kapatıldı
        Antalya'da 'asgari ücret' için ışıklar açılıp, kapatıldı
        Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Antalya'da otobüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü