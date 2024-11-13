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        Patara'yı yapılaşmaya açacak imar planı iptal oldu

        PATARA Antik Kenti'nin nekropol ve deniz kaplumbağası yuvalama alanlarını içerdiği belirtilen, üzerinde 800'ü aşkın kaçak villa ve yazlık bulunan alanda yapılaşmayı yasallaştıracağı ve yeni yapılara yol açacağı belirtilen 1/25 binlik imar planı, Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 11:26 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:30
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        Patara'yı yapılaşmaya açacak imar planı iptal oldu
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        PATARA Antik Kenti'nin nekropol ve deniz kaplumbağası yuvalama alanlarını içerdiği belirtilen, üzerinde 800'ü aşkın kaçak villa ve yazlık bulunan alanda yapılaşmayı yasallaştıracağı ve yeni yapılara yol açacağı belirtilen 1/25 binlik imar planı, Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy, "Oradaki yapılaşma hem caretta carettaların yaşam alanlarını olumsuz etkileyecekti hem de Patara'da ikinci konut yapılaşmayı getirecekti. Bu sebeple açtığımız davayı kazandık" dedi.

        Antalya'nın Kaş ilçesinde tarihi, kültürel ve doğal değerler nedeniyle arkeolojik ve doğal sit olarak tanımlanan, 1990 yılında da Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Likya Uygarlığı'nın başkenti Patara'da, 1/25 binlik imar planı hazırlandı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından biri olan Patara'da, 1/25 binlik imar planı kapsamındaki arazilerde 800'ün üzerinde kaçak villa ve yapı bulunuyor. Patara 1/25 binlik Özel Çevre Koruma Bölgesi Planı, Kaş'ta 18 Mart 2022 ve 25 Ocak 2023 tarihlerinde askıya çıkartıldı, itirazlar sonucu indirildi. En son 12 Mayıs 2023'te onaylanan, 5 Haziran 2023 tarihinde tekrar askıya çıkarılan planın iptali için Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın da desteği ile Kaş Çevre ve Kültür Derneği, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası tarafından dava açıldı.

        KAMU YARARI BULUNMUYOR

        1/25 binlik imar planının iptali için açılan davanın bilirkişi heyeti, nisan ayında alanda inceleme yaptı. Antalya 4'üncü İdare Mahkemesi, bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor doğrultusunda 1/25 binlik imar planının iptaline karar verdi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, 2023 yılında onaylanan 'Kaş Patara Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25 bin ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği' kararına karşı açılan davada yasa, yönetmelik, şehircilik ve planlama ilke ve esaslarına aykırı olduğuna ve kamu yararı bulunmadığına karar verildiği belirtildi.

        İÇERİĞİ DETAYLI DEĞİL

        Mahkeme kararında; Kaş Patara Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25 bin ölçekli nazım imar planı değişikliği açıklama raporu içeriğinin detaylı olmadığı, önceki imar planlarındaki kullanım kararları ile dava konusu nazım imar planında getirilen kullanım kararlarının karşılaştırmasının yapılmadığı kaydedildi. Nazım İmar Planı Açıklama Raporu'nda plan değişikliği gerekçelerinin somut olarak ortaya konulmadığı da belirtilen kararda, sosyal donatı alanlarının mevzuat hükümlerine göre uygun yüz ölçüme sahip olup olmadığı ve yer seçimi ile ulaşılabilirlik açısından yeterli açıklamalara yer verilmediği vurgulandı.

        HUKUKA AYKIRI

        Plandaki belirsizliklere de işaret edilen karar şöyle:

        "Resmi kurum alanlarında yapılan değişikliklerde ilgili kurumların görüşlerinin alınmadığı ve ilgili kurum görüşlerine plan açıklama raporunda yer verilmediği ve teknik hususların açıklanması yönünden yeterli olmadığı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmadığı anlaşıldığından dava konusu 1/25 bin ölçekli nazım imar planı değişikliğinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır."

        MİMARLAR ODASI'DAN AÇIKLAMA

        Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, halk ve kent adına hukuk mücadelesinden vazgeçilmeyeceği belirtildi.

        Kaş Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akoy ise mahkemeden iyi bir haber aldıklarını belirterek, "Patara'da imara açılacak alanlar için bir dava açmıştık. Oradaki yapılaşma hem caretta carettaların yaşam alanlarını olumsuz etkileyecekti hem de Patara'da ikinci konut yapılaşmayı getirecekti. Bu sebeple açtığımız davayı kazandık ve iptali geldi" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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