Vize alamadıkları için Polonya'daki okullarına gidemediler

POLONYA'daki üniversitelerde okuyan son sınıf öğrencileri Zeynep Özhan ve Tuğçe Baran ile 3’üncü sınıf öğrencisi Kamil Çolak, vize alamadıkları için okullarına devam edemediklerini belirtti.

Polonya'da üniversite okuyan bazı öğrenciler ya vize başvurularına ret alıyor ya da vize randevusu alamıyor. Eğitim ücretlerini yatıran öğrenciler, sınavlar başlamasına rağmen okullarına gidemiyor.

Polonya'nın Wroclaw kentinde 4 yıldır okuduğu Lower Silesia Üniversitesi'nde bu yıl son sınıfa gidecek olan Zeynep Özhan, "Vize randevusu bulamadım. Vizeye giden arkadaşlarım da çok fazla ret aldı. Onların da ikinci veya üçüncü seneleri olsa da vize alamadılar. Sınav dönemleri de başladığı için okulumu dondurmak zorunda kaldım" dedi.

Her yıl vizenin yenilendiğini anlatan Özhan, "Oturuma başvurursanız, size kalma hakkı tanıyorlar. Maksimum 1 senelik vize veriyorlar. D tipi vize öğrenci vizesi. Temmuzun ortasından beri randevu arıyorum. Bot sistemleri var, yapay zekayla dakikada 1 ya da 10 dakikada bir girip sizin adınıza kontrol ediyor, onlara bile başvurdum ama hiç cevap çıkmadı" diye konuştu.