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        Antalya'da 2025 hedefi 18 milyon turist

        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl 17 milyon turist sayısıyla yeni bir rekora imza atan Antalya turizminin, 2025 yılında tur operatörleri ve uçak firmalarının planlamasına göre 18 milyonu geçeceğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:02 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:05
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        Antalya'da 2025 hedefi 18 milyon turist
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        AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, bu yıl 17 milyon turist sayısıyla yeni bir rekora imza atan Antalya turizminin, 2025 yılında tur operatörleri ve uçak firmalarının planlamasına göre 18 milyonu geçeceğini açıkladı.

        AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'da Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmada, Antalya turizminin 2024 yılını değerlendirdi, 2025 ve geleceğe dönük hedeflerini anlattı. 2024'te 17 milyon turist rakamını aşarak yeni bir rekora imza atıldığını belirten Kavaloğlu, "Çok iyi, çok güzel bir coğrafyada turizm hareketi yapıyoruz ama mikro, makro her şeyden etkileniyoruz. İsrail- Filistin geriliminde 500 bin İsrailli gitti, sıfır çekiyor. Ukrayna- Rusya savaşı; birinci kaynak pazarıyla, üçüncü kaynak pazarı 4 yıldır savaşıyor ama hala turizmden bahsedebiliyoruz. Avrupa ülkelerinde de rakiplerimiz çok" diye konuştu.

        'YAZ DÖNEMİ KUR 45-46 LİRA OLMALI'

        2024'ün en önemli sorunlarından biri olarak kur baskısı ve maliyetlerin yüksekliğine işaret eden Kavaloğlu, Antalya'da otellerin gelirinin neredeyse yüzde 50'sini, karlarının da yüzde 80'ini haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında elde ettiğini söyledi. Kavaloğlu, "Bu 4 ayda eğer enflasyonu göğüsleyebilecek bir kur oranı olmazsa otelcilik açısından iyi gözüken ama çok zor olan 1 yıl olur 2025. Şu anda erken rezervasyonları önden görüyoruz, yüzde 20-25 artış olan pazarlar var. Normal şartlarda doların 50 TL olması lazım ama yüksek sezonda 45-46 TL'ye razıyız. 45-46 liranın altında olursa çok zor bir yıl geçer" dedi.

        'ÇİFT HANELİ BÜYÜMELER ANTALYA'DA ÇOK ZOR'

        Antalya'ya 2025 yılında 18 milyon turist gelecek şekilde programlama yapıldığını açıklayan Kaan Kavaloğlu, "18 milyonu geçecek. Bunun programları, uçak kapasiteleri, her şeyi planlandı, herhangi bir problem olmazsa tabii. Bu tahminleri yaparken tur operatörleriyle görüşüyoruz. Birebir uçak şirketleriyle, havalimanıyla görüşüyoruz. Gördüğüm kadarıyla 2025 yılında 18 milyon doğru bir hedef. Çünkü bu sene sadece yüzde 8 artırabildik, çift haneli büyümeler artık Antalya'da çok zor" diye konuştu.

        2024'ÜN STAR ÜLKELERİ

        2024 yılının star pazarlarını İngiltere, Almanya, Polonya, Romanya, Hollanda ve Kazakistan olarak sıralayan Kavaloğlu, "Bu pazarların dışında baktığımızda çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Toplam turistin yüzde 90'ı, ilk 10 pazardan geliyor. İlk 10 kaynaktan işimizin yüzde 90'ını alıyoruz. Ürünleri çeşitlendireceğiz ama pazarları da çeşitlendirmemiz gerekiyor. Örneğin Fransa, dünyadaki beşinci büyük kaynak pazar, oradan az alıyoruz. Bir parça daha ihtimam göstermemiz gerekiyor" dedi.

        KIŞ HEDEFİ 1,5 MİLYON

        Antalya'nın 1 Kasım'da başlayıp, 31 Mart'a kadarki 5 aylık dönemin kış sezonu olduğunu belirten Kavaloğlu, bugüne kadar bu süreçte Antalya'ya gelen turist sayısının en fazla 750 bin olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, golf turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, kongre turizmi gibi konularda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü söyleyerek, kış sezonu turist hedeflerinin de 1,5 milyon olduğunu dile getirdi.

        1,3 MİLYON YATAĞIN 700 BİNİ ANTALYA'DA

        Antalya'da 700 bin yatak kapasitesi olduğunu açıklayan Kaan Kavaloğlu, belediye belgeli tesisler de düşünüldüğünde 750 bin olabileceğini, tüm Türkiye'de 1 milyon 300 bin yatak olduğunu kaydetti. Kavaloğlu, "Tabii son dönemde turizm konutlarından bahsetmek lazım. Hani hepimiz 'Airbnb şöyle böyle' diyoruz ama Muğla ve Antalya'da rakamlar 50 bini geçti. 110 bin konut satılmış yabancılara. Hiç itirazım yok. Ama 77 konut alan bir Moldovalının bunu yatırım amaçlı almadığını görmek için ekonomist olmaya gerek yok. Adam 2 bloğu almış. Güvenliği de dikmiş önüne otel gibi çalıştırıyor. Bunların disiplinli olması için çalıştık. Sağ olsun Turizm Bakanımız da bize bu konuda çok yardımcı oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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