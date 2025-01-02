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        1 yılda 40 bin Hristiyan, hacı olmak için Yalvaç'a geldi

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde bulunan, Hristiyan dünyasının hac merkezi olarak kabul ettiği yerlerden Pisidia Antiokheia Antik Kenti'ndeki St.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:59 Güncelleme: 02.01.2025 - 11:05
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        1 yılda 40 bin Hristiyan, hacı olmak için Yalvaç'a geldi
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        ISPARTA’nın Yalvaç ilçesinde bulunan, Hristiyan dünyasının hac merkezi olarak kabul ettiği yerlerden Pisidia Antiokheia Antik Kenti’ndeki St. Paul Kilisesi, bu yıl 40 bin Hristiyan ziyaretçi ağırladı.

        Yalvaç’ın yaklaşık 1 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Orta Anadolu’dan Akdeniz ve Ege bölgelerinin geçiş noktasında, Göller Yöresi’nde yer alıyor. Seleukos Krallığı tarafından milattan önce 285 yılında kurulan kente, Kral Antiokhos’un adı verildi. Kent, Roma İmparatorluk Dönemi’nde de koloni başkenti olarak stratejik önemini uzun yıllar korudu.

        Havari Barnabas ile Aziz Pavlus’un kenti milattan sonra 46 yılında ziyaret etmeleri ve Hıristiyanlığın ilk vaazlarından birini vermelerinden dolayı kentin adı 'Havarilerin Mektupları' bölümünde geçiyor. Bu bilgi doğrultusunda 1826 yılında kenti ziyaret eden Papaz Arundel, izlenimlerini 1831 yılında yayımladı. Bu tarihten itibaren Hıristiyan dünyasının kente ilgisi ve ziyaretleri başladı. Osmanlı İmparatorluğundan alınan izinlerle Ramsay tarafından 1908 yılında kentte ilk kazı yapıldı. Bilimsel kazılar ise Robinson başkanlığında Michigan Üniversitesi adına 1924-1927 yılları arasında gerçekleştirildi. Amerikalıların yaptığı kazılardan yaklaşık 56 yıl sonra, 1980'li yıllardan itibaren Yalvaç Müze Müdürlüğü başkanlığında kurtarma kazıları yapıldı. 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile Süleyman Demirel Üniversitesi adına Prof. Dr. Mehmet Özhanlı başkanlığında başlayan bilimsel kazılar devam ediyor. Bakanlığın ve üniversitenin desteğiyle antik kentte 12 ay boyunca kazı çalışmaları yapılıyor.

        Izgara (Hippodamik) planda kurulmuş olan kentte yapılan kazılarla; ana giriş kapısı, Doğu-Batı Caddesi (Decumanus Maximus), tiyatro, Kuzey-Güney Caddesi (Cardo Maximus), Forum, Augustus Tapınağı, Atriumlu ev, Nympheum, Su Kemerleri, Hamam, Palestra gibi imparatorluk dönemine ait yapılar ile Hıristiyanlık dönemine ait 4 kilise açığa çıkarıldı. St. Paul Kilisesi, turizmde kentin çekim merkezini oluşturuyor.

        Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında 75 kişilik ekiple soğuk kış günlerinde dahi kazı çalışmalarının devam ettiğini, bu çalışmalarla Doğu- Batı Caddesi’nin kenarındaki portiko ve dükkanların büyük bölümünün açıldığını ve farklı dönemlere ait zengin arkeolojik, epigrafik buluntuların ele geçtiğini belirtti.

        DAĞIN ZİRVESİ TAMAMEN KUTSAL ALAN

        Prof. Dr. Özhanlı, Antiokheia’nın kutsal alanı olan Men Tapınağı’nın çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Antik kentlerin hemen hepsinden heykeller çıkarılabildiğini, ancak Pisidia Antiokheia Antik Kenti’nin diğerlerinden farklı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özhanlı, Men Tapınağı'nın çok farklı olduğunu aktardı. Prof. Dr. Özhanlı, tapınağı çevreleyen 70 metre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğindeki temenos duvarının cephesinin tapınak alınlıklı, hilal betimlemeli adak stelleri ile süslendiğini, buna benzer başka bir örneğin olmadığını, bu tür adak stellerinin yoğunlukla Antiokheia’da bulunduğunu kaydetti. 1600 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinin tamamının kutsal alan olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Özhanlı, "Alanda 750’ye yakın tapınakla ilintili yapılar görülmektedir. Tapınak, milattan sonra 4’üncü yüzyılda yıkılıp, malzemesi kutsal alana inşa edilen kilisede kullanılıyor" dedi.

        TAPINAĞIN KAZILARINDA SONA GELİNDİ

        Tapınağın ve önündeki kutsal yapıların tamamının ortaya çıkarıldığını ifade eden Prof. Dr. Özhanlı, falcıların, büyücülerin ve ruhların tanrıçası Hekate’nin de kutsal alanda bir tapınağı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özhanlı, “Yapılan çalışmalarla tapınak, tapınağın çevresi ve tanrıça Hekate’nin tapınağı da açığa çıkarıldı. Alanda 750 yapı tespit ettik. Buraya gelen Pagan hacıların 1 ay boyunca içinde kaldıkları çile odalarının kazıları duruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ ile oradaki stadyumun kazısı ve restorasyonu tamamlanacak ve diğer yapılar da açığa çıkarılacak. Kazılar tamamlandığında Men Tapınağı ve kutsal alan ören yeri statüsü kazanarak, ziyaretçilere açılacak. Böylece hem ilçe için ve hem de ülkemiz için yeni bir kazanç kapısı açılmış olacak. 2008 yılından önce oldukça az kişinin ziyaret ettiği Antiokheia'nın ziyaretçi sayısı, kazı çalışmalarıyla yılda 30-40 bine yükseldi" diye konuştu.

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