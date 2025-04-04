Antalya'ya 3 ayda 855 bin 429 turist geldi

ANTALYA'ya3 ayda gelen toplam turist sayısı, geçen yıla oranla yüzde 15'lik düşüşle 855 bin 429 oldu. 3 aylık dönemde Antalya'ya en çok Almanlar gelirken, Polonya dışında yabancı turist sayısında düşüş yaşandı.

Turizm kenti Antalya'ya 3 ayda gelen toplam turist sayısı, yüzde 15'lik düşüşle 855 bin 429 oldu. 855 bin turistin 694 bin 254'ü yabancı, 161 bin 175'i vatandaş ziyaretçilerden (yurt dışında yaşayan Türkler) oluştu. Geçen yıl aynı dönemde Antalya'ya, 1 milyon 5 bin kişi gelmişti. Geçen yıl 3 aylık dönemde yabancı turist sayısı 858 bini aşan Antalya'da, bu yıl ocak- mart döneminde yabancı turist sayısındaki düşüş oranı yüzde 20 oldu. Geçen yıl ocak-mart döneminde 147 bin olan vatandaş ziyaretçi sayısı, bu yıl yüzde 9 oranında yükseldi. 2025 yılı Mart ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,7'lik düşüşle 365 bin 784 turist kente geldi. Bunların 321 bin 593'ü yabancı, 44 bin 191'i vatandaş ziyaretçilerden oluştu. Geçen yıl mart ayında Antalya'ya gelen turist sayısı, 506 bin olmuştu.

YABANCI TURİST SAYISINDA DÜŞÜŞ

Yabancı turist sayısı bakımından düşüş yüzde 29,6 oranında yaşandı. Mart ayında en çok turist gönderen ülke 98 bin kişiyle Almanya olurken, geçen yıl mart ayına göre yüzde 46'lık düşüş dikkati çekti. İkinci sırada 58 bin 564 kişiyle İngilizlerde yüzde 15'lik düşüş oldu. Ruslar 58 bin 193 kişiyle üçüncü oldu ve yüzde 11 geriledi. Nevruz Bayramı dönemi olduğu için İranlılar mart ayında 15 bin 511 kişiyle dördüncü sırada yer aldı ve yüzde 37'lik düşüş yaşandı. Beşinci Polonya'dan yüzde 1'e yakın gerileme ile 14 bini aşkın turist geldi.

ALMANLAR İLK SIRADA

3 aylık dönemde Antalya'yı ziyaret eden yabancı turistlerin geldiği ülkelere göre bakıldığında ilk sırayı Almanlar aldı. Almanya'dan toplam 187 bin 627 turist gelirken, Alman turistlerin milliyetlere göre dağılımdaki payı yüzde 27 oldu. Geçen yılın aynı döneminde 279 bini aşan Alman turist sayısında bu yıl aynı dönemde yüzde 32'lik gerileme gerçekleşti.

RUSLAR YÜZDE 20 AZALDI

Bu yılın ilk üç ayında en çok turist gönderen ikinci ülke Rusya Federasyonu oldu. Rusya'dan Antalya'ya 137 bin 166 kişi geldi. Rus turistlerin milliyetlere göre dağılımına göre toplam turist sayısının yüzde 20'sini Ruslar oluşturdu. Rus turist sayısında yüzde 20'lik düşüş yaşandı.