Kuş gözlem kampında iki sürpriz

ANTALYAKuş Gözlem Topluluğu tarafından Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde düzenlenen Antalya Kuş Gözlem Kampı'nda toplam 140 kuş türü kaydedildi. Nadir görülen 'yeşil arı kuşu' büyük heyecan yaratırken, Antalya'da ilk kez görülen 'Tibet cılıbıtı' da kayıtlara geçti.

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından her yıl kentte kuş gözlem kampı düzenleniyor. Bu yıl da 4-6 Nisan tarihleri arasında, Antalya'nın en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde Antalya Kuş Gözlem Kampı gerçekleştirildi. Kamp, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Şırnak'tan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir katılımcı profiliyle gerçekleşen kamp, kuş gözlemine ilgi duyan herkesi Antalya'da bir araya getirdi.

7'DEN 70'E KATILIM

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, 7'den 70'e katılımın olduğu kampa özellikle çocuk katılımcıların renk kattığını söyledi. Coşkun, "Doğaya duydukları merak ve heyecanla kuşları arayıp bulan, onları dikkatle gözlemleyen ve fotoğraflayan çocuklar, kamp boyunca neşeleriyle etkinliğe canlılık kazandırdı. Gözlem alanları arasında Manavgat Sahili, Titreyengöl, Denizkent, Boğazkent ve Manavgat Ulualan çevresi yer aldı. Bu bölgelerde gerçekleştirilen gözlemler sırasında yaklaşık 140 kuş türü kaydedildi" dedi.