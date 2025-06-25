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        13 yaşındaki Fatma Nur'dan haber yok; ailesi hayatından endişeli

        ANTALYA'da20 Haziran'da evden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Fatma Nur Ören'den (13) günlerdir haber yok.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:53 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:55
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        13 yaşındaki Fatma Nur'dan haber yok; ailesi hayatından endişeli
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        ANTALYA'da20 Haziran'da evden çıkıp, bir daha geri dönmeyen Fatma Nur Ören'den (13) günlerdir haber yok. Ören'in ailesi, hayatından endişe ettikleri çocuklarının bulunması için yardım çağrısında bulundu.

        Olay, 20 Haziran 2025'te Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Nur Ören, sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Aile kendi imkanlarıyla yaptığı aramalar sonuçsuz kalınca, durumu polise bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

        Kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri, Fatma Nur'un kaybolduğu gün giydiği kıyafetleri ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Fatma Nur Ören'in gidebileceği yerler de araştırılmaya başlandı. Diğer yandan aile, kızlarının fotoğrafıyla sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi.

        'GÖRENLER LÜTFEN BİLDİRSİN'

        Ören ailesi, "Fatma Nur daha 13 yaşında. Hayatından endişe ediyoruz. Gören ya da yerini bilenlerin en yakın polis merkezine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesini rica ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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