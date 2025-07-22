Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı (2)

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3’üncü kişinin, insan kaynaklarında çalışan kadrolu işçi Halil K. olduğu belirlendi. Halil K. ile diğer şüpheliler Serkan T. ve Tuncay K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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