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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı (2)

        3'ÜNCÜŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDUAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'üncü kişinin, insan kaynaklarında çalışan kadrolu işçi Halil K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 22.07.2025 - 11:32
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyon; 3 gözaltı (2)
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        3'ÜNCÜŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3’üncü kişinin, insan kaynaklarında çalışan kadrolu işçi Halil K. olduğu belirlendi. Halil K. ile diğer şüpheliler Serkan T. ve Tuncay K.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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