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Alanya'da elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu

AA

Alanya'da elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Alanya ilçesinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Avsallar Mahallesi’ndeki bir iş yerine yapılan operasyonda piyasa değeri 135 bin lira olarak değerlendirilen 919 paket kaçak sigara, 201 paket elektronik sigara tütünü, 188 adet elektronik sigara, 5 bin 444 adet tütün ile doldurulmuş makaron, ele geçirildi.

Operasyonda işyeri sahibi B.Ü. adlı şüpheliye adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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