Antalya'da uçurumda mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde uçurumda mahsur kalan 2 keçi, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekibince kurtarıldı.

Etler Mahallesi'ndeki dağlık alanda 10 gün önce kaybolan 2 keçiyi arayan sahibi, hayvanların 150 metrelik sarp bir uçurumda mahsur kaldığını gördü.

Kendi imkanlarıyla keçilerini kurtaramayacağını anlayan çiftçi, İHH Arama Kurtarma Ekibinden yardım istedi.

Bölgeye gelen İHH ekibi, halatla erişim tekniği kullanarak kurdukları sistemle keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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