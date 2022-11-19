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Salon: Turgut Özal

Hakemler: Çağlar Özkan, Seda Esen, Burak Aktaş

Antalya Toroslar Basketbol: Fitzgerald 28, Wallece 24, Hillsman 12, Helin Boybeyi , Yağmur Yıldız 4, Melike Bakırcıoğlu 3, Tuğçe Murat, İlknur Dumlu 2

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin, Ayşe Cora 29, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora , Büşra Akgün, Prints 25, Gizem Başaran Turan 4, Prince 17, Gatling 2

1. Periyot: 20-17

Devre: 34-45

3. Periyot: 50-61





ANTALYA (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Antalya Toroslar Basketbol'u 84-73 yendi.

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