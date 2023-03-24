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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerle buluştu

AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerle buluştu

ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, önce Ahmet Hamdi Akseki Yurdu'nda depremzedelerle iftar yaptı, ardından Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Onlarla sohbet eden Çavuşoğlu, talepleri dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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