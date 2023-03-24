Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerle buluştu

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ANTALYA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da depremzedelerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, önce Ahmet Hamdi Akseki Yurdu'nda depremzedelerle iftar yaptı, ardından Elmalılı Hamdi Yazır Yurdu'nda konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Onlarla sohbet eden Çavuşoğlu, talepleri dinledi, hatıra fotoğrafı çektirdi.





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