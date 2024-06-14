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        Kemer'de kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetimler sürüyor

        Kemer ilçesinde kurban kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:26 Güncelleme: 14.06.2024 - 09:26
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        Kemer'de kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetimler sürüyor
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        Kemer ilçesinde kurban kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlerin, bayram öncesi kurban satış, kesim yerlerindeki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

        Denetimlerde veteriner hekimlerin, satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaparak kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini kontrol edip hayvanları muayene ettiği belirtildi.

        Kesim işlemlerinin de ehil kişiler tarafından, hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Kurban kesimi Kemer Kaymakamlığı 2024 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararında belirtilen yerler dışında özellikle de parklarda, su kanallarında, ormanlık olanlar gibi yerlerde kesilmemesi gerekmektedir. Kesim sonrası hastalıklı hayvan organlarının hayvanlara yem olarak verilmemesi gerekmektedir. Kesim atıklarının çevreye saçılmaması, üstün körü çöp konteynerlerine atılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, her türlü denetim ve kontrollerinin devam ettiğini, bayram süresince de devam edeceğine yer verildi.

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