Kemer'de kurban satış ve kesim yerlerine yönelik denetimler sürüyor

Kemer ilçesinde kurban kesim ve satış yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimlerin, bayram öncesi kurban satış, kesim yerlerindeki denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Denetimlerde veteriner hekimlerin, satış ve kesim yerlerinde gerekli kontrolleri yaparak kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini kontrol edip hayvanları muayene ettiği belirtildi.

Kesim işlemlerinin de ehil kişiler tarafından, hijyen kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada "Kurban kesimi Kemer Kaymakamlığı 2024 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu Kararında belirtilen yerler dışında özellikle de parklarda, su kanallarında, ormanlık olanlar gibi yerlerde kesilmemesi gerekmektedir. Kesim sonrası hastalıklı hayvan organlarının hayvanlara yem olarak verilmemesi gerekmektedir. Kesim atıklarının çevreye saçılmaması, üstün körü çöp konteynerlerine atılmaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.