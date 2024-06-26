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        Alanya'daki asayiş uygulamasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulumasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:29
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        Alanya'daki asayiş uygulamasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen asayiş uygulumasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı.

        Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki hamam ve emlak şirketi 15 işletmede uygulama gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, 17 yabancı uyruklunun kaçak, 3 Türk vatandaşının sigortasız, 5 işletmenin de ruhsatsız olduğu tespit edildi.

        Uygulama sonucunda yakalanan 18 yabancı uyruklu, Antalya İl Göç Geri Gönderim Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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