Alanya'daki asayiş uygulamasında 18 yabancı uyruklu hakkında işlem yapıldı

Denetimlerde, Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, 17 yabancı uyruklunun kaçak, 3 Türk vatandaşının sigortasız, 5 işletmenin de ruhsatsız olduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.