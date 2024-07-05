Antalya Büyükşehir Belediyesi yaz kursları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz kursları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18 kurs merkezinde verilen 408 kursa, 5 bin 915 öğrenci katıldı.

Kursiyerler, İngilizce ve fen bilimlerinden piyano ve modern dansa, zeka oyunlarından halk oyunlarına kadar farklı kurslarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

ATABEM Altındağ Müzik ve Gösteri Sanatları Merkezi'nde piyano kursuna katılan Elif Bilge Güler, piyano çalmaya küçük yaşlarda başladığını belirtti.