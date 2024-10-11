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        Antalyaspor'un isim sponsoru Onvo oldu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile teknoloji firması Onvo arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:13
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        Antalyaspor'un isim sponsoru Onvo oldu
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile teknoloji firması Onvo arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antalyaspor'umuz, teknoloji firması Onvo ile 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Yerli üretim gücü ile tüm dünya için üretmeye ve büyümeye devam eden Onvo ile yapılan anlaşmanın, camiamıza ve Onvo ailesine hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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