Finike'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

Araçta emniyet kemerinin önemi, okul servis araçlarına binerken ve inerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, trafik kuralları hakkında bilgiler veren trafik polisleri, öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cengiz Topel Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

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