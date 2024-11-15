UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Zamana Karşı yarışla Antalya'da başladı

UCI Nirvana Gran Fondo World Series, Antalya'da zamana karşı yarışla başladı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin Gran Fondo Dünya Serisi kapsamındaki uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series'de 20 kilometrelik Zamana Karşı (TT) yarışının startını, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan verdi.

Expo Yolu'ndaki Zamana Karşı yarış, düz bir parkurda gerçekleştiriliyor. 10 kilometre gidiş ve 10 kilometre geliş olarak tasarlanan Zamana Karşı yarışta 26 ülkeden toplam 230 sporcu mücadele ediyor.

UCI Gran Fondo World Series kapsamında düzenlenen Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı veren Zamana Karşı yarışta katılımcılar, 20 kilometrelik parkuru en kısa zamanda bitirmeye çalışacak. Her sporcunun tek tek çıktığı ve kurallar gereğince tek başına yarışabildiği bu yarışta en düşük zamanı yapan sporcu kazanan olacak.

Sporcular, kendi yaş kategorisinde yüzde 25’lik dilimde bitirmeleri halinde Dünya Şampiyonası’nda düzenlenecek Zamana Karşı yarışmasına gitmeye hak kazanacak. - Kısa ve uzun parkur yarışları 17 Kasım Pazar günü yapılacak Antalya'nın nefes kesen doğası ve tarihi zenginlikleri içinde eşsiz bir yarış deneyimi sunan bisiklet dünyasının en prestijli Gran Fondo yarışları arasında yer alan uluslararası bisiklet yarışı UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya’da 17 Kasım Pazar günü Uzun Parkur (98 km), AG Tohum Kısa Parkur (66 km) ve Paracycling Parkuru (66 km) yarışları yapılacak.

Yarışlar, Nirvana Cosmopolitan Hotel önünden saat 10.00’da start alacak. UCI Gran Fondo Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için zorunlu ön etaplardan olan ve bu özelliğiyle diğer Gran Fondo yarışlarından ayrılan UCI Nirvana Gran Fondo World Series Antalya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle yapılıyor.

Mooves Event öncülüğündeki organizasyon, Nirvana Hotels ana sponsorluğunda Antalya'nın markaları Fraport TAV Antalya Airport, Corendon Airlines, AG Tohum, Arso İnşaat ile Shimano ve Bisan'ın destekleriyle gerçekleştiriliyor. UCI Gran Fondo World Series, 2011 yılından bu yana tüm dünyada düzenlenen UCI onaylı yarışlar serisi arasında yer alıyor.