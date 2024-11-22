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        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti

        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ile üyeler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:48 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:48
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        Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti
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        Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ile üyeler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

        Güvenbaş, yaptığı açıklamada, Antalya'da faaliyet gösteren Çorumlu iş insanlarını bir çatı altında toplamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla bir platform oluşturduklarını belirtti.

        İnşaattan sanayiye, endüstriden ulaşıma, gıdadan sağlığa, hukuktan eğitime kadar her alanda faaliyet gösteren iş insanlarıyla ticari ilişkileri geliştirmek, yaşadıkları kente daha fazla değer katabilmek için çalıştıklarını aktaran Güvenbaş, AESOB Başkanı Dere'yi de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

        Verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Güvenbaş, Dere'ye misafirperverliği için teşekkür etti.

        Daha önce AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile de bir araya geldiklerini anlatan Güvenbaş, gerek iş insanları arasında birlik beraberliği oluşturmak gerekse kentin kalkınmasına destek olmak amacıyla ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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