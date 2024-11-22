Çorumlu İş İnsanları Platformu üyeleri, AESOB Başkanı Dere'yi ziyaret etti

Antalya'daki Çorumlu İş İnsanları Platformu Başkanı Halil Güvenbaş ile üyeler, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret etti.

Güvenbaş, yaptığı açıklamada, Antalya'da faaliyet gösteren Çorumlu iş insanlarını bir çatı altında toplamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla bir platform oluşturduklarını belirtti.

İnşaattan sanayiye, endüstriden ulaşıma, gıdadan sağlığa, hukuktan eğitime kadar her alanda faaliyet gösteren iş insanlarıyla ticari ilişkileri geliştirmek, yaşadıkları kente daha fazla değer katabilmek için çalıştıklarını aktaran Güvenbaş, AESOB Başkanı Dere'yi de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Güvenbaş, Dere'ye misafirperverliği için teşekkür etti.