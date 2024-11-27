Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, ABD'de Türk sağlık sistemini anlattı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABD'de katıldığı kongrede organ ve doku nakillerinin devlet desteği sayesinde Türkiye'de ücretsiz yapıldığını belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Yale Üniversitesinde gerçekleştirilen Amerikan Rekonstrüktif Transplantasyon Derneğinin (ASRT) 2024 Kongresi'ne katıldı.

Üniversitenin bu başarısının deneyimli kadrosu ve güçlü altyapısı kadar devletin verdiği destekle gerçekleşebildiğini vurgulayan Özkan, "Dünyada bu tip nakilleri gerçekleştiren merkezlerde alanında ilk olan nakiller, genellikle araştırma ve geliştirme bütçeleriyle finanse ediliyor. Ancak bu operasyonların devamlılığı için gereken kaynaklar birçok ülkede çok sınırlı. Türkiye'de ise devlet desteği sayesinde bu nakilleri ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Devletimizin sağladığı bu destek, hastalarımıza hiçbir ek yük getirmeden, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmamızı sağlıyor. Türkiye'nin bu başarısı dünya genelinde de büyük bir takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.