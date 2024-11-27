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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, ABD'de Türk sağlık sistemini anlattı

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABD'de katıldığı kongrede organ ve doku nakillerinin devlet desteği sayesinde Türkiye'de ücretsiz yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:16 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:16
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, ABD'de Türk sağlık sistemini anlattı
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        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, ABD'de katıldığı kongrede organ ve doku nakillerinin devlet desteği sayesinde Türkiye'de ücretsiz yapıldığını belirtti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Özkan, Yale Üniversitesinde gerçekleştirilen Amerikan Rekonstrüktif Transplantasyon Derneğinin (ASRT) 2024 Kongresi'ne katıldı.

        Dünyanın önde gelen bilim insanları ve cerrahlarının yer aldığı kongrede deneyimlerini paylaşan Özkan, dünyanın ilk rahim, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi öncü nakiller hakkında bilgi verdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesinin rahim, yüz ve kol nakli yapan tek merkez olduğunu anlattı.

        Üniversitenin bu başarısının deneyimli kadrosu ve güçlü altyapısı kadar devletin verdiği destekle gerçekleşebildiğini vurgulayan Özkan, "Dünyada bu tip nakilleri gerçekleştiren merkezlerde alanında ilk olan nakiller, genellikle araştırma ve geliştirme bütçeleriyle finanse ediliyor. Ancak bu operasyonların devamlılığı için gereken kaynaklar birçok ülkede çok sınırlı. Türkiye'de ise devlet desteği sayesinde bu nakilleri ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Devletimizin sağladığı bu destek, hastalarımıza hiçbir ek yük getirmeden, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmamızı sağlıyor. Türkiye'nin bu başarısı dünya genelinde de büyük bir takdirle karşılanıyor." ifadelerini kullandı.

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