Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da itfaiye ekiplerince 164 su baskınına müdahale edildi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da itfaiye ekiplerinin 164 su baskınına müdahale ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 25.12.2024 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da itfaiye ekiplerince 164 su baskınına müdahale edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" kod ile uyardığı Antalya'da itfaiye ekiplerinin 164 su baskınına müdahale ettiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve bazı ilçelerinde sağanağın etkisini sürdürdüğü Antalya'da 833 personel, 487 araç ve iş makinesi ve 199 motopomp ile olası ihbarlara karşı hazır bekliyor.

        İtfaiye ekipleri, kent genelinde 164 su baskına müdahale etti.

        Ekipler, ayrıca 2 istinat duvarı çökmesi, 15 ağaç devrilmesi, 15 mahsur kalma, 1 elektrik direği devrilme tehlikesi, 3 toprak kayması, 1 prefabrik bina uçması, 1 yıldırım düşmesi, 2 tabela düşmesi, 2 çatı uçması olayına müdahalede bulundu.

        Korkuteli ve Akseki ilçelerinde sağanak nedeniyle yaylalarda hayvanlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da belediye ekiplerince tahliye edildi.

        Ekipler, kentin yüksek kesimlerindeki yayla yollarında da kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        Lavrov: Nükleer savaşın kazananı olmaz
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        25 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        Türkiye Somali’de “Uzay Üssü” kuracak!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?

        Benzer Haberler

        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
        Kepez'de düzenlenen yılbaşı festivali etkinliklerle sürdü
        Kepez'de düzenlenen yılbaşı festivali etkinliklerle sürdü
        Antalya'da "iklim krizi ve enerji dönüşümü" ele alındı
        Antalya'da "iklim krizi ve enerji dönüşümü" ele alındı
        Antalya'da sağanak; şimşekler gökyüzünü aydınlattı (4)
        Antalya'da sağanak; şimşekler gökyüzünü aydınlattı (4)
        Kemer'de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü
        Kemer'de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü
        Antalya Dayanışma Grubu'nun konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu
        Antalya Dayanışma Grubu'nun konuğu teknik direktör Yılmaz Vural oldu