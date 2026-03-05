Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:32 Güncelleme:
        Kepez Belediyesi, Kadınlar Günü'ne özel atölye ve söyleşi düzenleyecek

        Kepez Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla atölye ve söyleşi programları gerçekleştirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, program kapsamındaki tuval boyama ve marteniçka bileklik yapımı atölyelerinde kadınlar kendi tasarımlarını ortaya çıkaracak.

        Etkinlikte Klinik Psikolog Kübra Kırman Kondu, konuşmacı olarak yer alacak.

        Söyleşide kadınların günlük yaşamda karşılaştıkları psikolojik ve sosyal konular ele alınacak.

        Etkinlikler, Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde 6 Mart'ta düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

