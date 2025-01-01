Antalya'da yeni yıl kutlamaları

Meydanda Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun gösterisinin ardından DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan sahne aldı.

Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan etkinliğe çok sayıda vatandaş ve yabancı turist katıldı.

Yılbaşı dolayısıyla Antalya ve turistik ilçelerinde caddeler ışıklandırıldı, çam ağacı, kardan adam, geyik ve hediye paketi figürleriyle süslendi. Oteller de yılbaşı konseptine uygun hale getirildi.

Antalya'da vatandaşlar ve yabancı turistler, 2025'e ışık, lazer şovları, yapay kar ve havai fişek gösterileriyle girdi.

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